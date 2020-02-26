Alman ordusunda koronavirüs şüphesiyle bir asker hastanede

FRANKFURT - Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir asker koronavirüs şüphesiyle Koblenz kentindeki askeri hastaneye kaldırıldı. Koronavirüsü semptomlarının görüldüğü askerin gözetim altına alındığı ve hızlı bir şekilde gerekli testlerden geçirileceği belirtildi. Köln kentindeki askeri üsse giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.
Almanya genelinde 17 korona virüsü vakası olduğu biliniyor.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS