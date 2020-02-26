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Alman ordusunda koronavirüs şüphesiyle bir asker hastanede
Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir askerin korona virüsü semptomları göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi
Alman ordusunda koronavirüs şüphesiyle bir asker hastanede
26 Şubat 2020 - İHA
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FRANKFURT  - Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir asker koronavirüs şüphesiyle Koblenz kentindeki askeri hastaneye kaldırıldı. Koronavirüsü semptomlarının görüldüğü askerin gözetim altına alındığı ve hızlı bir şekilde gerekli testlerden geçirileceği belirtildi. Köln kentindeki askeri üsse giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Almanya genelinde 17 korona virüsü vakası olduğu biliniyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus alman ordu

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