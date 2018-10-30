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Almanya 100 hastayı öldüren hemşireyi konuşuyor: 'Başka hastalar da olabilir'
Almanya'da 100 hastayı öldürmekle suçlanan eski bir hemşire, bugün ülkenin kuzeyindeki Oldenburg kentinde mahkemeye çıkıyor
Almanya 100 hastayı öldüren hemşireyi konuşuyor: 'Başka hastalar da olabilir'
30 Ekim 2018 - BBC
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Niels Högel adlı 41 yaşındaki hemşire, görev yaptığı iki hastanede hastalara aşırı dozda ilaç vermekle suçlanıyor.

Högel'in cinayetleri iş arkadaşlarını etkilemek için işlediği öne sürülüyor. Hemşirenin kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarıne neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastalarını daha sonra kurtarmaya çalıştığı belirtiliyor.

Högel daha önce bazı hastalarını öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mayıs'a kadar sürmesi beklenen yeni duruşma, toksikoloji testleri için bazı hastaların mezarlarının açılmasından sonra yapılıyor.
Högel'in 1995-2005 yılları arasında Oldenburg'da 36, Delmenhorst kentinde de 64 hastayı öldürdüğü öne sürülüyor.

BBC Berlin muhabiri Jenny Hill, ölenlerin yakınlarının Alman sağlık makamlarını, cinayetleri önlemek için hiçbir şey yapmamakla suçladığını aktarıyor.

Högel'in tüm ölümlerden suçlu bulunması halinde, Almanya'nın savaş sonrası dönemdeki en büyük seri katillerinden biri olarak tarihe geçeceği ifade ediliyor.

'Daha fazla hastayı öldürüp yakmış olabilir'
Alman savcılar, Högel'in başka hastaları da öldürmüş ve bunları yakmış olabileceğini söylüyor.

Duruşmayı, ölen hastaların yakınlarının da izlemesi bekleniyor.

Högel, 2005'te Delmenhorst'ta bir hastaya gizlice iğne yaparken yakalanmıştı. Hemşire, cinayete teşebbüs suçundan yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2014'te iki kişiyi daha öldürmek ve iki hastayı da öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunarak müebbete mahkum olan Högel, duruşma sırasında 30 hastayı aynı yolla öldürdüğünü itiraf etmişti.

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. 130 hastanın mezarları açılarak cesetlerde testler yapıldı.

Anahtar Kelimeler:

hemsire niels hogel almanya

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