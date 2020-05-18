Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya çapında yaptıkları seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracaklarını açıkladı.
Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak
18 Mayıs 2020 13:11 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman medyasına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son gelişmelerin olumlu olduğunu ve bu nedenle yeni kararlar alma arefesinde olduklarını belirtti.

Seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi yapacaklarını belirten Mass, "Dünya çapında aldığımız seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracağız. Onun yerine seyahat bilgilendirmesi vereceğiz. Vatandaşlarımızın hangi ülkeye gidilebileceği, tatilin nerede mümkün olduğu ve ilgili ülkelerde hangi kuralların geçerli olduğu konusunda bilgilendirme yapacağız." ifadesini kullandı.

Mass, bu yılki yaz tatilinin geçmişteki tatillere benzemeyeceğini vurgulayarak, Almanların bu yaz Avrupa ülkelerinde yaz tatili yapabilmesini umduğunu kaydetti.

Alman Dışişleri Bakanı, bugün İspanya, İtalya, Avusturya, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, Malta, Slovenya, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile video konferans yoluyla görüşerek tatil imkanlarını ve şartlarını ele alacak.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus almanya

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.