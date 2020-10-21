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Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn corona virüse yakalandı. Bakan Spahn’ın kendisini karantinaya aldı.
Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
21 Ekim 2020 18:22 -
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Covid-19'a yakalandığı duyuruldu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Alman medyası, Spahn’ın hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:

almanya saglik bakani covid-19

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