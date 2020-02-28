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Almanya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüslü 60 vaka var
Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede koronavirüsü tespit edilmiş 60 vakanın bulunduğunu açıkladı
Almanya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüslü 60 vaka var
28 Şubat 2020 - İHA
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BERİN- Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede koronavirüsü tespit edilmiş 60 vakanın bulunduğunu açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını tehdit oluşturmaya devam ediyor. Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 60 kişide koronavirüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti. Bakanlık, "Şu anda Almanya'da neredeyse 60 vaka var ama söylemeye devam ettiğimiz gibi çok dinamik bir durum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus almanya

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2
1) bozeren (nş uz dr)
28.02.2020 15:08:07
herkeste var ve bizde hiç yoksa, ya biz tesbit edemiyoruz demektir, veya bizim istatistik rakamlarımız son derece güvenilmezdir (ama çok kalitelidir!)
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