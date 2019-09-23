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Almanya yurt dışından 80 bin 'ithal hemşire' alacak
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede giderek büyük bir sorun halini almaya başlayan hemşire ve hasta bakıcı açığını gidermek için Meksika'ya resmi ziyarette bulundu. Almanya'daki özel ve kamu hastanelerinde 80 bine yakın sağlık çalışanı açığı bulunuyor
Almanya yurt dışından 80 bin 'ithal hemşire' alacak
23 Eylül 2019 - Euronews
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Alman bakan Spahn, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında söz konusu seyahati "Meksikalı hemşirelerin Almanya'ya gelmeleri sürecini hızlandırmak" amacıyla yaptığını belirtti.

Euronews'te yer alan habere göre; Meksika'da kaldığı süre içerisinde sağlık eğitimi veren 15 farklı yerel kurumun yetkilileriyle görüşen Spahn, bu kişileri Alman sağlık sistemine adapte etmek amacıyla ülkesine davet etti. Sağlık bakanı özellikle kalifiye olan Meksikalı hemşirelerin Almanya'da çalışabilmesi için gerekli resmi prosedürlerinin acilen hızlandırılması gerektiğini, ülkede özellikle artan nüfusla birlikte bakım evlerinde büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

Spahn hastane, klinik ve bakım evlerindeki işçi ihtiyacının 50 ile 80 bin arasında olduğunu da sözlerine ekledi.

100 kişilik işi 26 sağlık çalışanı yapıyor

Almanya'daki sağlık sektörü düşük ücret, fazla mesai ve çalışanlarla hastalara kötü davranıldığı gibi gerekçelerle ülke vatandaşlarının çok tercih etmediği sektörler arasında yer alıyor. Bu sebeple hali hazırda ülkede birçok yabancı uyruklu sağlık çalışanı görev yapıyor.

Ülkede ocak ayında yapılan bir araştırmaya göre sadece hasta bakımı için 38 bin sağlık görevlisine ihtiyaç var.

Hastanelerde 100 kişilik işçi açığı sadece 26 çalışanla dolduruluyor. Berlin hükümeti 2023 yılına kadar sektöre yüzde 10 oranında daha fazla işçi almayı hedefliyor. Bu kapsamda daha önce Kosova ve Filipinler gibi ülkelere işçi alımı için resmi temaslarda bulunulmuştu.

Anahtar Kelimeler:

hemsire jens spahn almanya saglik bakani

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