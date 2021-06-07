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Almanya'da aşı önceliği kaldırılıyor
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bugünden itibaren 12 yaş üzerindeki herkesin herhangi bir öncelik sıralaması olmadan koronavirüs aşısı olabileceğini duyurdu.
Almanya'da aşı önceliği kaldırılıyor
07 Haziran 2021 09:41 - AA
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Almanya'da bugünden itibaren 12 yaş üzerindeki herkese herhangi bir öncelik sıralaması olmadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma imkanı getirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşı öncelik sıralamasının kaldırıldığını ve isteyen herkesin Kovid-19 aşısı yaptırabileceğini ancak 12 yaş üzeri çocukların şu an için sadece Biontech-Pfizer aşısı olabileceklerini belirtti.

Seibert, ülkedeki tüm iş yeri hekimlikleri ile özel muayenelerde de aşı vurulma imkanı olduğunu kaydetti.

Ülkede 26 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 38 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Anahtar Kelimeler:

almanya asi onceligi koronavirus

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