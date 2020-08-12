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Almanya'da Covid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor
Almanya'da korona virüs vakalarında artış devam ederken son 24 saatte bin 226 vakanın görüldüğü açıklandı.
Almanya'da Covid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor
12 Ağustos 2020 14:02 - İHA
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Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) sayılarında artış devam ediyor. Alman hükümetinin salgın hastalıklarla mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsünün yayınladığı raporda Almanya'da son 24 saat içinde bin 226 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Almanya'da en son 9 Mayıs tarihinde bin 251 enfeksiyon kaydedilmişti.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da korona virüs vaka sayısındaki artışı bir uyarı işareti olarak gördüğünü belirterek, "Bu şüphesiz endişe vericidir" açıklamasında bulundu. Artışın tatil dönüşü, aile ziyaretleri, düzenlenen küçük etkinlikler neticesinde ülke genelinde yaşandığını hatırlatan Bakan Spahn, "Hepimiz birbirimize dikkat etmek zorundayız. Aksi taktirde sayılar katlanarak yükselebilir. Yaşanılan salgın yerel bir durum değildir. Ülkenin genelinde yükseliş görmekteyiz. Çok çok dikkatli olmak zorundayız" dedi.

Ülke genelindeki korona vaka sayısı 219 bin 530 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 268 kişi olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:

almanya korona virus covid salgin

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