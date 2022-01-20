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Almanya’da doktorlar, aşı zorunluluğunu muayenehanelerde uygulamak istemiyor
Almanya’da doktorların, Kovid-19’a karşı aşı zorunluluğu getirilmesi durumunda bunun muayenehanelerde uygulanmasını istemediği bildirildi.
Almanya’da doktorlar, aşı zorunluluğunu muayenehanelerde uygulamak istemiyor
20 Ocak 2022 10:36 - AA Erbil Başay
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Almanya Sağlık Sigortaları Hekimler Birliği Başkanı Andreas Gassen, ülke basınına yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğu getirilmesinin bir siyasi karar olacağını belirterek, siyasetin bunu uygulanmasını da sağlaması gerektiğini söyledi.

Genel bir aşı zorunluluğu getirildiğinde bunun için insanlara mektup gönderilmesi gerekeceğine ve para cezası veya zorunlu bilgilendirme gibi çeşitli yaptırımların gündeme geleceğine işaret eden Gassen, "Meslektaşlarım yaptırım olarak değerlendirilen bu görevleri yerine getirmiyor, getirmek de istemiyor." dedi.

Gassen, muayenehaneler devletin tedbirlerini uyguladığı yerler olmadığını ifade etti.

Almanya'da mevcut durumda 80 binden fazla muayenehanede aşı yapıldığını aktaran Gassen, “Bunun ön koşulu insanların gönüllü olarak aşı yaptırmak istemesidir." diye konuştu.

Gassen, gönüllü aşı yaptırmak isteyenlerin muayenehanelere hoş geldiklerini vurgulayarak, "Ancak resmi talimatla aşı olmaya gelen kişileri muayenehanemizde görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Aşı zorunluluğu kontrol edilemez

Almanya Memurlar Birliği Başkanı Ulrich Silberbach da genel bir aşı zorunluluğunun idari açıdan uygulanmasının zor olduğunu belirterek, kurumların mevcut donanımlarıyla bunu kontrol edebilecek durumda olmadığını söyledi.

Siberbach, hükümetin olası aşı zorunluluğunu nasıl kontrol edileceğine ilişkin sorulara cevap vermesi gerektiğini belirterek, bu sorulara cevap verilmemesi durumunda devlete güvenin azalacağı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Lauterbach nisan veya mayısta aşı zorunluluğu kararının alınmasını istiyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise genel bir aşı zorunluluğunun hızla Federal Meclisten geçmesini ve uygulanmasını istedi.

Lauterbach, sonbaharda Kovid-19 vakalarının artmasının önlenmesi gerektiğini ifade ederek, nisan veya mayıs ayında aşı zorunluluğunun getirilmesini talep etti.

Hükümet sorumluluktan kaçıyor

Alman hükümeti, genel aşı zorunluluğu konusunda bir yasa teklifi hazırlamak istemiyor. Bunun yerine Federal Meclisteki grupların böyle bir teklifi sunması isteniyor. Bu da hükümetin sorumluktan kaçtığı eleştirilere sebep oluyor.

 

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