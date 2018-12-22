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Almanya’da hazır gıdaların tuz, yağ ve şeker oranları düşürülecek
Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner, hazır gıdalarda kullanılan tuz, şeker ve yağ oranlarının düşürüleceğini açıkladı.
Almanya’da hazır gıdaların tuz, yağ ve şeker oranları düşürülecek
22 Aralık 2018 - İHA
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Almanya Tarım Bakanlığı ile gıda sektörü arasında tuz, şeker ve yağ kullanımı konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmada insan sağlığını tehdit eden tuz, şeker ve yağ oranlarının 2025 yılına kadar azaltılacağı kararı alındı. 
Tarım Bakanı Julia Klöckner, piyasadaki hazır gıda maddelerini daha sağlıklı hale getirmek için gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle görüştüklerini ve hazır gıdalarda kullanılan şeker, tuz ve yağ değerlerinin düşürüleceğini açıkladı. 
Anlaşmaya göre alkolsüz içeceklerde bulunan toplam şeker miktarı yüzde 15 ve çocuklar için üretilen kahvaltılık mısır gevreklerindeki şeker miktarının en az yüzde 20 oranında düşürülmesine karar verildi. 
Tuz kullanımı konusunda piyasadaki dondurulmuş pizzalarda 100 gram başına 1,25 gramdan fazla tuz bulunamayacak. Unlu mamuller üreten fırınlarda ise, ortalama üzeri tuz içeren ekmek çeşitlerindeki tuz oranının düşürülmesine karar verilirken Tarım Bakanlığının, unlu mamullerin en az yağ içermesi için araştırma yaptıracağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

insan sagligi almanya tuz seker kullanimi

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