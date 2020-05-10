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Almanya'da kısıtlamalar hafifletildi, vaka sayısı arttı!
Almanya'da açıklanan son veriler, sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesinden kısa bir süre sonra vaka sayısının artmaya başladığını gösteriyor.
Almanya'da kısıtlamalar hafifletildi, vaka sayısı arttı!
10 Mayıs 2020 20:56 - AA, BBC TÜRKÇE
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Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, ülkede 0,65 olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19bulaş oranının1,1'e yükseldiğini bildirdi.

Enstitünün açıklamasında, R0 tahmininin kesin bir veri olmadığı ancak bu sayıdaki artışın "önümüzdeki günlerde durumun yakından izlenmesi gerekliliğini" ortaya koyduğu belirtildi.

Almanya'da tüm dükkanların açılmasına izin verildi, okullar kademeli olarak açılmaya başlandı ve futbol maçlarının da önümüzdeki haftasonundan itibaren kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor.

Almanya'nın koronavirüs salgınına yaklaşımı övgü toplamıştı. Çok sayıda test gerçekleştiren Almanya'da kısıtlamalar da hızlı bir şekilde yürürlüğe sokulmuştu.

Birçok bilim insanı, Almanya'nın yoğun testler yapmasının yayılımı kontrol altına almasında ve can kaybı düzeyini diğer birçok Avrupa ülkesine kıyasla düşük tutmasında önemli bir rol oynadığını söylüyor.

Kısıtlamaların kaldırılması için protestolar düzenlendi

Almanya'da dün kısıtlamaların çok daha hızlı bir şekilde kaldırılması talebiyle bir dizi protesto gösterisi düzenlendi.

Berlin, Frankfurt, Münih ve Stuttgart gibi büyük kentlerde düzenlenen eylemlere binlerce kişi katıldı.

Almanya Parlamentosu önündeki gösteriye katılanlardan 30'u sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gösterilere bazı aşırı sağcı grupların ve komplo teorisyenlerinin de katıldığı görüldü.

Kısıtlamaların daha hızlı kaldırılması talebiyle protesto gösterileri düzenlenmesine karşın Başbakan Angela Merkel'e hızlı hareket ettiği eleştirileri yapanlar da var.

Merkel'in eyalet yöneticileriyle yaptığı toplantıda her 100 bin kişi için 50 yeni vaka eşiğinin aşılması halinde kısıtlayıcı önlemlerin yürürlüğe sokulması öngörülüyor.

Anahtar Kelimeler:

almanya

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