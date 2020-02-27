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Almanya'da koronavirüs salgınını yönetmek için 'kriz masası' oluşturuldu
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmek için "kriz masası" oluşturuldu.
Almanya'da koronavirüs salgınını yönetmek için 'kriz masası' oluşturuldu
27 Şubat 2020 -
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Sağlık Bakanı Jens Spahn ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Basın Merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

"Almanya, Avrupa ve dünya için yeni bir durumla karşı karşıyayız." diyen Spahn, herhangi bir olumsuz durumda hastanelerdeki acil bölümlerinin ve izole edilmiş yatak sayısının yeterli olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Seehofer de durumun gittikçe kötüleştiğine dikkati çekerek, gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini vurguladı.

Seehofer, Bundesliga maçlarının şu an için ertelenmesine gerek olmadığını dile getirdi.

Berlin'de her yıl düzenlenen dünyanın en önemli turizm fuarlarından "Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı"nın iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin Seehofer, "Çin'den ve etkilenen diğer ülkelerden kaç kişinin geldiğini değerlendirmeliyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Spahn ve İçişleri Bakanı Seehofer, kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.

- ITB'nin yapılıp yapılmayacağına karar verilecek

Almanya’nın, yeni tip koronavirüs salgınını yönetmek için oluşturduğu "kriz masası", yarın uzmanları dinleyerek 4 Mart'ta açılacağı bildirilen ITB'nin yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Öte yandan, ITB'nin sitesinden yapılan duyuruda her katılımcının hazırlanan formları doldurması istendi. 

Dağıtılan formlarda katılımcılara Çin, İran, İtalya ve Güney Kore'yi ziyaret edip etmedikleri soruluyor.

Anahtar Kelimeler:

almanya

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