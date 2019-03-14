Almanya'da sağlık sisteminde 'sigortalı hasta' mağduriyeti

ARŞİV
Sağlık Sigortaları Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre zorunlu sağlık sigortası olan hastaların, özel sağlık sigortası olanlara kıyasla, doktorlardan randevu almak için daha fazla bekletildiği belirlendi.
Almanya'da her 4 hastadan 1’i, uzman bir doktordan randevu almak için ortalama 3 hafta veya daha fazla bekletiliyor.
Şiddetli ağrıları olan hastaların 3’te 1’inin tedavi görmek için 3 günden fazla beklediği kaydedildi.
Acil servise kaldırılan ancak durumu ağır olmayan hastaların 4 saate kadar bekletildiği belirtildi.
Özel sağlık sigortası olan hastaların ise doktordan daha kolay randevu aldığı ve daha az bekletildiği ifade edildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA
|13/03-17/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA