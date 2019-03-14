SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da sağlık sisteminde 'sigortalı hasta' mağduriyeti
Almanya’da zorunlu sağlık sigortalı hastaların günlerce hatta haftalarca doktordan randevu alamadığı belirtildi
Almanya'da sağlık sisteminde 'sigortalı hasta' mağduriyeti

ARŞİV

14 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Sigortaları Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre zorunlu sağlık sigortası olan hastaların, özel sağlık sigortası olanlara kıyasla, doktorlardan randevu almak için daha fazla bekletildiği belirlendi.

Almanya'da her 4 hastadan 1’i, uzman bir doktordan randevu almak için ortalama 3 hafta veya daha fazla bekletiliyor.

Şiddetli ağrıları olan hastaların 3’te 1’inin tedavi görmek için 3 günden fazla beklediği kaydedildi.

Acil servise kaldırılan ancak durumu ağır olmayan hastaların 4 saate kadar bekletildiği belirtildi.

Özel sağlık sigortası olan hastaların ise doktordan daha kolay randevu aldığı ve daha az bekletildiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

saglik sigortalari birligi saglik sigortasi ozel saglik sigortasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türkiye Klinkleri TV doktorların kanalıFilistin Batı Şeria Silvan Devlet Hastanesi Yusuf Azizoğlu Sağlık Sigortaları Birliği sağlık sigortası Özel sağlık sigortasıtüp bebek infertiliteTıp bayramı pelin öztürkintern tıp fakültesi 14 mart KLİMİK Alpay Azap Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneğisağlıkta şiddet doktora darp Bahattin Ahmet Yalçın tıp bayramı 14 mart Afyonkarahisar Tabip Odası tıp bayramı Kastamonu Devlet Hastanesi Hasan Serdar BozkurtMardin İl Sağlık tip bayrami Saffet Yavuzbilkent şehir hastanesiRecep Tayyip ERdoğan Anesteziyoloji Hasta Güvenliği TARDkanserli hücre isa yıldırım İstanbul Teknik ÜniversitesiTıp Bayramı 14 Mart Zeliha ÖzerAtatürk Üniversitesi Murat Çelik Tıp Fakültesi rekonstrüktiftunceli devlet hastanesi 14 Mart hediyesiturk hemsireler dernegipromosyon anlaşmasıankara sehir hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversite hastaneleri tıp bayramıcumhurbaskani erdoganprof. dr. seher demirer14 mart tip bayrami’ prof. nuran yildirim tip tarihişehir hastaneleri basaksehir sehir hastanesi prof. dr. kemal memisogluyerli ilaç Şenel Yediyıldızjinekolog kürtaj Syngof Agnes Buzynsağlıkta şiddet doktora şiddet Mehmet Önceltıp bayramı sağlıkta şiddet Bingür Sönmeztıp bayramı sağlık bakanı fahrettin Kocatıp bayramı Namık Kemal Üniversitesi Mümin ŞahinDünya Böbrek Günü böbrek sağlığı Trakya Üniversitesi Sedat Üstündağ
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
13/03-17/03Ulusal Akciğer Sağlığı KongresiGÖĞÜS...ANTA
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
05/04-07/04TOD Nisan KursuGÖZ...ANKA
12/04-13/04Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019RADYOLOJİANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.