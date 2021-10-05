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Almanya’da tıp eğitimi almak veya doktor olarak çalışmak için neler gerekli?
Yeni Nesil TUS Eğitim Platformu TUSmedline'nın yeni etkinliği Türkiye Klinikleri TV'de yayınlandı. Etkinlikte Uzm. Dr. Tufan Arslanca, Almanya'da tıp kariyeri yapmak hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.
Almanya’da tıp eğitimi almak veya doktor olarak çalışmak için neler gerekli?
05 Ekim 2021 11:37 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Türkiye Klinikleri TV’nin Yeni Nesil TUS Eğitim Platformu TUSmedline’da etkinlikler devam ediyor. Seri halinde yayınlanacak olan Yurt Dışında Tıp Kariyeri serisi, birinci bölümü olan Almanya ile izleyicilerle buluştu.

Etkinliğin konuğu olan Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Rıdvan Ege Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Tufan Arslanca, Almanya’da tıp kariyeri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Arslanca ayrıca Almanya’da tıp kariyeri hakkında merak edilen sorulara da yanıt verdi.

Almanya ve Türkiye’nin çalışma şartları ve eğitim açısından farklarını değerlendiren Arslanca, Almanya’da tıp kariyerinin tüm detaylarına değindi. Almanca öğrenmenin en önemli nokta olduğunu söyleyen Arslanca, B2 düzeyinde Almanca bilindiğinin kanıtlanması gerektiğini , B2 düzeyinde  Almanca öğrendikten sonra FSP sınavına girilerek hastalarla ve diğer doktorlarla iletişimde yeterli düzeye ulaşılması gerektiğini de ekledi.

“Almanca mesleki terminoloji ve jargona hakim olmak gerekiyor”

FSP sınavının, hastayla konuşma, hastadan alınan bilgilerin dokümante edilmesi ve edinilen bilgilerin bir cerrahi bir dahili olmak üzere iki doktor ile konuşarak tedavi ve tanıya karar verilmesi şeklinde üç aşamadan oluştuğunu ifade etti. Üçüncü basamak sınavda Almanca mesleki terminoloji ve jargonun önemine vurgu yapan Arslanca bu konuda çok fazla yayın olduğunu da dile getirdi. Almanya’ya giderek dil öğrenmek isteyenlere ve iş bulma sürecini yüz yüze yürütmek isteyen kişilere ise dil okullarına kayıt olmayı önerdi.

"Özel muayenehanelerde asistanlık eğitimi alınabiliyor"

Arslanca, iş bulma sürecinde, iş ilanları ve iş teklifleri şeklinde iş bulma sürecinin geliştiğini, Almanya’da Türkiye’den farklı olarak özel muayenehanelerde de asistanlık eğitiminin alınabildiğini dile getirdi.

 Arslanca, “B2 seviyesinde Almanca, FSP sınavını ve iş sözleşmesini hallettikten sonra yabancılar şubesinden oturum izni alarak geçici çalışma izni alınabilmektedir. Bu izin 2 sene geçerli olup yalnızca anlaşılan hastanede çalışmayı sağlar. Denklik için belgelerin toplanıp Tabipler Birliği’ne bağlı bilirkişinin incelemesinin ardından onay vermesiyle birlikte çalışma izni, denkliğe dönüştürülmektedir.” İfadelerini kullandı. Denklik sağlayamayan kişilerin ise Almanya’da uygulanan TUS benzeri sınava girerek denklik kazanabileceklerini söyledi.

“Almanya’da ortalama çalışma süresi 40 saat”

Almanya’da ortalama çalışma süresinin 40 saat olduğunu söyleyen Arslanca, çalışma saatini geçen her saat için çalışma ücreti ya da tatile eklendiğini,  4 ila 5 nöbet tutulduğunu,  nöbet sonrasında çalışılmadığını ve 12 saatlik vardiyalar şeklinde çalışıldığını dile getirerek bu anlamda çalışma şartlarının daha avantajlı olduğunu ifade etti.

Türkiye’de farklı olarak, evrak işlerinin oldukça fazla olduğunu ve 15 dakika hastayla ilgilenen bir doktorun uzun saatler evrak işleri ile uğraştığını, her şeyin kayıt altına alındığını dile getiren Arslanca, artık bu işin tıbbi sekreterler tarafından yapılmasıyla doktorların iş yükünü azalttığını ifade etti.

Merak edilen sorulara yanıt verdi

Arslanca etkinlikte, “Uzman olarak mı Almanya’ya gidilmeli yoksa uzmanlığı orada mı yapılmalı ?”, Almanya’da asistanlık şartları neler?” “Almanya’da aile hekimi ihtiyacı ne durumda?” Almanya’da doktor maaşları ne kadar?” ”Mezun olduktan sonra B2 ile hospitation yapılırsa maaş ve konaklama sağlanıyor mu?” gibi merak edilen sorulara da yanıt verdi.

TUSmedline etkinlik takvimini öğrenmek için tıklayınız.

Yurt Dışında Tıp Kariyeri Serisi 1. Bölüm: Almanya etkinliğini aşağıdan izleyebilirsiniz:

 

 

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