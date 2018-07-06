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Almanya'da Türk doktor muayenehanesine saldırı: 'Burası İslamcı muayenehane mi'
Almanya’nın Mönchengladbach şehrinde Türk doktorun muayenehanesine Alman bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olmazken, 2 kişi yaralandı.Alman bir kişi tarafından Türk doktor İsmail Altınay’ın muayenehanesine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. 2 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırgan muayenehanede bulunan 2’si Türk biri Filistinli hastalar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.
Almanya'da Türk doktor muayenehanesine saldırı: 'Burası İslamcı muayenehane mi'
06 Temmuz 2018 - İHA
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61 yaşında olan saldırganın "Burası İslami muayenehane mi?" diye bağırıp hemşirelerin üzerine yürüdükten sonra orada bulunanların müdahalesiyle karşılaştığı belirtildi.

İç Hastalıkları Uzmanı İsmail Altınay "61 yaşındaki hasta muayenehaneye gelmiş ve geldikten sonra ilk önce resepsiyona girmiş ve bizim Türk hemşireyi görmüş ve ona 'Burası İslamcı muayenehane mi?’ diye sormuş. Hemşire ’ne dediniz, nasıl, buyurun’ diye iki kere sormuş. Daha sonra hasta bıçağını çıkarmış ve elinde bıçakla masaya 4-5 kere vurmuş. Yanındaki Alman hasta bıçağı cebinize sokun demiş" ifadelerini kullandı.

Muayenehanede bulunan ikisi Türk biri Filistinli hastanın olaya müdahale ettiğini belirten Altınay, "Bu müdahaleden dolayı bir kişi yaralandı, 6-7 yerinde bıçak izleri vardı. İlk tedavisini muayenehanede yaptık" dedi. Altınay "Müdahaleden sonra polislere haber verildi. Polisler ilk ifadesini alıp sorgulamak için cezaevine götürdüler" şeklinde konuştu.

'4 HAFTA ÖNCE GELMİŞTİ'
Saldırıyı düzenleyen kişinin kendi hastası olmadığını söyleyen Altınay, "Bana 4 hafta önce gelmişti. Başka bir doktorun hastası. Doktor izinde olduğu için onların hastalarına da bakıyoruz. Ben doktoruyla konuştum ruhsal hastalığı olduğu belirtisi varmış ve tedavi gördüğünü de söylediler. Benim muayenehaneye önceden gelmiş ve her milletten insan olduğunu görmüş" dedi.
Medyanın İslamofobiyi ön plana çıkardığını söyleyen Altınay, sonucunda bu tür saldırıların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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