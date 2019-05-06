Almanya'da zorunlu kızamık aşısı dönemi: 2 bin 500 euroya varan para cezaları kesilebilecek

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın hazırladığı yeni yasa tasarısı uyarınca Almanya'da kızamık aşısı olmayan çocuklar anaokullarına gidemeyecek. Kızamık aşısı olmadığı anlaşılan okul çocuklarının ailelerineyse 2 bin 500 euroya varan para cezaları kesilebilecek.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre; Sağlık Bakanı Twitter üzeriden yaptığı açıklamada, "Kızamığın kökünü kurutmak istiyoruz. Ancak bunun için yürüttüğümüz tüm kampanyalara rağmen, gereken yüzde 95'lik aşılama oranına ulaşamıyoruz. Bu yüzden anaokul ve okullarda aşı zorunluluğu öngören yasa bu yıl içinde Alman meclisinin gündemine gelerek karara bağlanacak" ifadelerini kullandı.

Spahn'ın hazırladığı tasarı, anaokul ve okullarda 1 Mart 2020'den itibaren yürürlükte olacak. Yasayla ayrıca öğretmen ve sağlık personelinin aşılanması da öngörülüyor.

Tasarıya farklı tepkiler var

Alman Tabipler Odası, tasarıyı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Oda Başkanı Frank Ulrich Montgomery, bunun doğru zamanda atılmış doğru bir adım olduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Alman Sağlık Bakanı'nın kızamık aşısını zorunlu hale gelmesini öngören adıma hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) farklı tepkiler yükseliyor. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, "Sağlık Bakanı'nın attığı hızlı adımların olumlu olduğunu" söyledi. SPD'nin sağlık konularından sorumlu üyesi Karl Wilhelm Lauterbach, "Tasarının ortak bir tartışma platformu için uygun bir zemin yarattığını" belirtti. Ancak aynı partiden Aşağı Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Carola Reimann tasarıyı eleştirdi. Reimann, "Aşının yasayla zorunlu kılınmasının kişinin bedensel dokunulmazlığı hakkına sert bir müdahale anlamına geldiğini ve özel bir gerekçelendirme gerektirdiğini" söyledi.

Alman Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da halihazırda kızamık aşısı olan çocukların oranı yüzde 93 düzeyinde.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) bu yılın nisan ayında açıkladığı rapora göre, dünya çapında görülen kızamık vakaları bir önceki yıla oranla yüzde 300 arttı. UNICEF, dünya çapında görülen kızamık salgınlarının nedeni olarak geçen sekiz yılda her yıl yaklaşık 20 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmamasını gösteriyor.

Türkiye'de durum nasıl?

2017 yılı verilerine göre Türkiye’de ilk doz kızamık aşısının uygulanma oranı yüzde 96, ikinci dozunki ise yüzde 86. Son verilere göre yüksek gelirli ülkelerde ilk doz kızamık aşısının uygulanma oranı yüzde 94, ikinci dozunki ise yüzde 91. Söz konusu oranlar Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine dayanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 2017 yılında Türkiye'de 69 kızamık vakası kayıtlara geçti. Verilere göre 2018 yılında ise Türkiye'de kayıtlara geçen kızamık vakalarının sayısı 568'e yükseldi.

"Koruma için iki doz aşı gerekli"

UNICEF'in verdiği bilgilere göre, kızamık hastalığına karşı etkili bir koruma sağlanması için iki doz aşı uygulanması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü bulaşıcı hastalıklara karşı toplumun kritik bir oranının aşılanması durumunu tanımlayan "toplum bağışıklığının" sağlanabilmesi için ise yüzde 95 oranında aşılama gerektiğine dikkat çekiyor.

Ancak aşıya erişim sağlanamaması, iyi işlemeyen sağlık sistemi, umursamazlık ya da aşı karşıtlığı gibi farklı nedenlerden dolayı 2017'de ilk doz aşının uygulanma oranının dünya çapında yüzde 85'te kaldığı belirtildi. Nüfus artışına rağmen son on yılda bu oranın oldukça sabit kaldığı kaydedilirken, ikinci aşının uygulanma oranının ise sadece yüzde 67'de kaldığı vurgulandı.