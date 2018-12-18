Almanya'dan Türk hastaneye kalite sertifikası: 15 yılda ilk kez

TOBB ETÜ Tıp Fakültesinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Aybek, 6 aylık çalışma sonucunda hasta karşılama, hasta memnuniyeti, klinik işleyişler, klinik sonuçlar ve son 10 yıllık verilen hizmetlerin dökümü incelendiğinde kalite sertifikası almaya hak kazandıklarını söyledi.

Prof. Dr. Aybek, TOBB ETÜ Tıp Fakültesinin Avrupa standartlarına eş değer kalitede hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Bu sertifika ile TOBB ETÜ Tıp Fakültesi tüm Almanya ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarına sağlık turizmi konusunda verdiği hizmetin kalitesini bir resmi Alman kurumu tarafından onaylatmış oluyor." ifadelerini kullandı.

"15 yılda ilk kez Türkiye'den bir hastaneye sertifika verdik"

Almanya Hastaneler ve Medikal Wellness Derneği Başkanı Lutz Lungwitz ise incelemeleri esnasında hastalarla işleyişi yerinde görme şansı elde ettiklerini dile getirdi.

Lungwitz, hasta odaları ve hastanenin genel durumuna da baktıklarını aktararak, "15 senedir yürüttüğümüz bu işimizde ilk defa Türkiye'de bir hastaneye bu sertifikayı vermiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Almanya'dan Türkiye'ye hasta gelmesi açısından da önemli bir adım olacaktır." diye konuştu.