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Almanya'dan Türk hastaneye kalite sertifikası: 15 yılda ilk kez
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümüne, uluslararası standartlara yönelik tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi dolayısıyla Almanya Hastaneler ve Medikal Wellness Derneği tarafından Alman ve Avrupa standartlarına uygunluk sertifikası verildi.
Almanya'dan Türk hastaneye kalite sertifikası: 15 yılda ilk kez
18 Aralık 2018 - AA
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TOBB ETÜ Tıp Fakültesinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Aybek, 6 aylık çalışma sonucunda hasta    karşılama,    hasta memnuniyeti,    klinik işleyişler,    klinik    sonuçlar    ve    son    10    yıllık    verilen hizmetlerin    dökümü    incelendiğinde kalite sertifikası almaya hak kazandıklarını söyledi. 

Prof. Dr. Aybek, TOBB ETÜ Tıp Fakültesinin Avrupa standartlarına eş değer kalitede hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Bu sertifika ile TOBB ETÜ Tıp Fakültesi tüm Almanya ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarına sağlık turizmi konusunda verdiği hizmetin kalitesini bir resmi Alman kurumu tarafından onaylatmış oluyor." ifadelerini kullandı. 

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"15 yılda ilk kez Türkiye'den bir hastaneye sertifika verdik"

Almanya    Hastaneler    ve    Medikal    Wellness    Derneği Başkanı Lutz Lungwitz ise incelemeleri esnasında hastalarla işleyişi yerinde görme şansı elde ettiklerini dile getirdi.

Lungwitz, hasta odaları ve hastanenin genel durumuna da baktıklarını aktararak, "15 senedir yürüttüğümüz bu işimizde ilk defa Türkiye'de bir hastaneye bu sertifikayı vermiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Almanya'dan Türkiye'ye hasta gelmesi açısından da önemli bir adım olacaktır." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

tobb prof dr tayfun aybek medikal wellness dernegi

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
18.12.2018 16:32:12
1. Bu derecelendirme kuruluşunun verdiği sertifika İngiltere ve Amerika için de kabul görür bir belge mi ?
2. Bizim böyle bir derecelendirme kuruluşumuz var mı ?
3. Hastanelerin zamanında aldıkları ISO 9001 belgeleri bununla karşılaştırılırsa farkı nedir ?
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