Almanya'nın yeni stratejisi: Virüsle yaşamayı öğrenmek ve onu kontrol altına almak

Almanya'da vakaların ilk görülmesinden bu yana halkı bilgilendiren ve ana stratejiyi belirleyen Robert Koch Enstitüsü, yeni yaklaşımını açıkladı. Buna göre Almanya koronavirüs ile yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak, fiziksel uzaklaşma ve sıkı hijyen gibi uygulamaları inşa edecek, bu uygulamlarla yeni enfeksiyonları düşürecek.

Robert Koch Enstitüsü başkan yardımcısı Lars Schaade, Almanya'nın enfeksiyon oranı “önemli ölçüde geriledi” derken, Şubat ayında başlarından bu yana milyonlarca izleyiciyinin ilgisini çeken medya birifinglerini de azaltacak. Yeni aşamaada haftada iki kez bilgilendirme yapılacak.

Salgının bitmediğini ancak virüsün önemli ölçüde vaka olarak gerilediğini belirten Schaade "Yeni vakaların sayısı günde 600 ile 1.300 arasında olacak. Şimdi yaklaşımımız virüsle yaşamayı öğrenmek ve onu kontrol etmek olmalı.” dedi.