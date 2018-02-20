SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Alo 144'e en çok sağlık yardımı çağrısı geldi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çağrı merkezlerinden Alo 144 Hattı'na 2017'de gelen 4 milyon 556 bin 998 çağrı için bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. En fazla yardım çağrısı 1 milyon 606 bin sayısı ile sağlık hizmetleri alanında oldu.
'Alo 144'e en çok sağlık yardımı çağrısı geldi
20 Şubat 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çağrı merkezlerinden Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'na 2017'de gelen 4 milyon 556 bin 998 çağrı için bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. Yardımlara ilişkin en fazla çağrı, 1 milyon 606 bin sayısı ile sağlık hizmetleri alanında geldi.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattı aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yürütülen şartlı eğitim/sağlık, kömür, gıda, engelli aylığı, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımlar, doğum, barınma yardımları ile proje destekleri hakkında her türlü talep, öneri ve şikayet alınıyor. Veri tabanı incelenerek, arayan kişiye başvurusunun durumuna ilişkin bilgi veriliyor, ilgili il ya da ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yönlendiriliyor.

İşaret dili bilen personel, işitme engelli vatandaşlarla görüntülü görüşürken, işitme ve konuşma engelli vatandaşların "144" yazarak gönderdikleri mesajlara gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılıyor. Bu kapsamda geçen yıl 94 işaret dilinde çağrıya cevap verildi.

Alo 144'e 2017'de gelen çağrı sayısı 4 milyon 556 bin 998 oldu. Yardım hattına en çok sağlık ve eğitim yardımı konusunda çağrı geldi. Sağlık yardımı için 1 milyon 606 bin 691, eğitim yardımı için 1 milyon 172 bin 314 çağrı ulaştı.

En çok başvuru Suriyeli sığınmacılardan

Çağrıların 828 bin 95'i özel amaçlı yardımlar, 670 bin 704'ü aile yardımları, 237 bin 94'ü engelli aylığı, 20 bin 644'ü engelli yardımı, 19 bin 680'i çocuk için sosyal ve ekonomik destek, bin 37'si proje destek yardımı, 335'i 144 hattı hakkında bilgi talebi, 262'si diğer konular, 65'i istihdam yardımı, 59'u bağış, 18'i sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile ilgili oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çağrı merkezlerinden Alo 144 Hattı başvurularının illere göre dağılımında, yüzde 14,13 oranı ile Diyarbakır ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 10,91 oranı ile Şanlıurfa, yüzde 7,76 oranı ile Adana, yüzde 5,82 oranı ile İstanbul, yüzde 5,34 oranı ile Van takip etti.

Alo 144 hattında 2013'ten beri Kürtçe ve Arapça çağrılar da cevaplandırılırken, 2017'de buraya 4 bin 522 Arapça, 32 bin 391 Kürtçe başvuru geldi.

Alo 144 hattına çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere 185 sığınmacıdan gelen müracaat da ilgili birimlere yönlendirildi.

Anahtar Kelimeler:

alo 144 saglik yardim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
otizm kan testikızamık DSÖ vakakimyasal hadım cinsel istismarALO 144 sağlık yardımkalp krizi kadın ölüminsülin hormon virüsacil servis zorunlu nöbetkanser radyasyon teşhistıbbi cihaz medikal Ar-Ge inovasyon samsun Kırklareli Üniversitesi yeni tıp fakültesibeyin sinyal nörolojidoğum Hollandabağışıklık mikroorganizmaFETÖ doktor hapisProf.Dr.Atilla Oğuzhanoğlu kadavra bağışDHY Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası münhal yerler
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.