Altın Acil Ödülü Prof. Dr. Bingür Sönmez'e verildi: 'Şiddetsiz meslek hayatı diliyorum'

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen "15. Ulusal Acil Tıp", "6. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "6. Uluslararası Kritik Bakım Kongresi" Antalya'da başladı.

Kongreye 40 ülkeden bilim insanları ve dernek başkanları katıldı. Üç kongre kapsamında düzenlenen açılış töreninde Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi’nde “Altın Acil” ödülünü aldı.

Prof. Sönmez, ödül töreninde "Sağlıkta Şiddet" konulu sunum yaparken, “Sağlıkta şiddet herkesin sorunudur. Bir hekimin tek uğraştığı konu hastalara tedavidir. Fakat hekimler, sağlık çalışanları şiddeti gören taraf oluyor. Şiddet tüm ulusların yaşamında var olan, bireyleri, bütün sosyal meslekleri, etnik grupları etkileyen, çağımızın en kontrol dışı, anti sosyal davranışlardan biridir” dedi.

ŞİDDETSİZ BİR MESLEK HAYATI DİLEDİ

Doktor Bingür Sönmez, "Onursal üyesi olmaktan gurur duyduğum Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden aldığım bu ödül için ayrıca teşekkür ediyorum. Acilde çalışan kardeşlerime, tüm hekimlere, tüm sağlık çalışanlarına şiddetsiz bir meslek hayatı diliyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Sönmez’e ödülünü ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ve ATUDER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çakır verirken, Dr. Cander, “Yaptığı sunumla kongremize, tıp ilmine ve hekimliğe katkılarından dolayı Prof. Dr. Sönmez’e teşekkür ederiz” dedi.

Bu yıl beşincisi verilen “Altın Acil” ödülüne Bugüne kadar, Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Lewis R. Goldfrank, Prof. Dr. Paul Kivela gibi duayen isimler layık görülmüştü.