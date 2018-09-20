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Alzheimer Derneği Şube Başkanı: 'Türkiye'de 600 bin aile alzheimer ile mücadele ediyor'
Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Evlice, dünyada halen 47 milyon alzheimer hastasının olduğunu, Türkiye'de ise 600 bin ailenin bu hastalıkla mücadele ettiğini bildirdi
Alzheimer Derneği Şube Başkanı: 'Türkiye'de 600 bin aile alzheimer ile mücadele ediyor'
20 Eylül 2018 - AA
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Evlice, yaptığı yazılı açıklamada, hasta ve hasta yakınlarıyla daha fazla dayanışma içerisinde olmak için Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesini yeniden faaliyete geçirdiklerini kaydetti.

Demans (Bunama) hastalığının kişinin çeşitli sebeplere bağlı olarak günlük yaşantısını bozacak derecede beyin işlevlerinden bir ya da birkaçını kaybetmesi olarak tanımlanabildiğini ifade eden Evlice, demansın farklı nedenlerle ortaya çıkabildiğini, bu nedenler arasında en sık görüleninin ise alzaymır hastalığı olduğunu ifade etti.

Alzaymır hastalığının başlıca risk faktörlerinden birinin ilerleyen yaş olduğunu kaydeden Evlice, şunları aktardı:

"Dünyada halen 47 milyon alzaymır hastası var, Türkiye'de ise 600 bin aile bu hastalıkla mücadele ediyor. 2050 yılında ise bu sayının 135 milyon olması bekleniyor. Alzaymır hastalığı ülkemizde de çok yaygın görülen bir hastalık olmasına rağmen halen bu konudaki toplumsal bilinç yetersiz seviyededir. Halk tarafından hala alzaymır hastalığının normal yaşlanma sürecinin bir parçası olduğu düşünülmektedir."

Evlice, alzaymır hastalığının kesin bir tedavisi olmamakla birlikte ilerlemesinin ilaçlarla yavaşlatılabildiğini, tedavinin etkinliği için erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Adana'da yeniden faaliyete geçen derneğin üye kabulünün ardından ilk genel kurulunu yapacağını hatırlatan Evlice, hasta ve yakınlarını motive edecek ve morallerini yükseltecek etkinlikler yaparak düzenli bilgilendirme toplantıları yapacaklarını kaydetti.

İlerleyen dönemde gündüz yaşam evi açarak hasta ve yakınlarına destek sunmayı istediklerine dikkat çeken Evlice, iletişim kurmak isteyenlerin "alzheimeradana" isimli instagram adresinden kendilerine ulaşabileceklerini aktardı.

Anahtar Kelimeler:

alzheimer demans doc dr ahmet evlice

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