SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Alzheimer sanılıyordu... Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme ile tedavisi düzenlendi
Balıkesir'de 12 yıl önce alzheimer tanısı konulan ve kullandığı ilaçların etkisiyle unutkanlık, depresyon ve idrar kaçırma gibi şikayetler yaşayan Engin Gülen, doğru teşhis ve tedavi sayesinde hayata tekrar bağlandı.
Alzheimer sanılıyordu... Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme ile tedavisi düzenlendi

ARŞİV

16 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Emekli astsubay Engin Gülen, ilerleyen unutkanlık, sürekli uyuklama hali, iştahsızlık, kaybolma ve yalnız kalma korkusu gibi şikayetler üzerine hastaneye başvurdu.

Balıkesir'de 12 yıl önce alzheimer tanısı konulan ve son dönemde hastalığına bağlı ikili ilaç tedavisi uygulanan, psikotik problemler nedeniyle "antipsikotik" ilaç, idrar kaçırma şikayeti üzerine de başka bir ilaç kullanan Gülen, şikayetlerinin artması üzerine Ankara'ya gelerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde tedavi altına alındı. 

Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlkin Naharcı başkanlığındaki ekibin "Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme" uygulaması ve tıbbi tedavinin düzenlenmesi ile hastanın unutkanlığı ve depresyonu önemli ölçüde giderildi. 

Doç. Dr. Naharcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta kendilerine başvurduğunda yoğun depresyon ve anksiyete altında olduğunu, kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı bilişsel problemler, uyuklama hali ve idrar kaçırma gibi şikayetler yaşadığını belirtti.

"Hastaya hekim, psikolog, diyetisyen ve hemşire çalışması ile tıbbi hastalıkları, fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel durumu ve ihtiyaçlarını belirleyerek, tıbbi tedavi ve bakım planı yaptık." diyen Naharcı, tedavi aşamasında ilk olarak hastanın gereksiz kullandığı alzaymır, idrar kaçırma ve antipsikotik ilaçlarının kesildiğini vurguladı.

Hastanın aynı zamanda belirlenen vitamin eksikliklerinin giderildiğini, beslenmesi ve günlük su tüketiminin düzenlendiğini aktaran Naharcı, her gün düzenli spor ve bilişsel aktiviteler yapması, hobileri ile tekrar uğraşması ve çevresindeki arkadaşları ile görüşmesi önerilen Gülen için antidepresan tedaviye de başlandığını söyledi.

Naharcı, yaşlılarda çok sayıda ilaç ve uygunsuz ilaç kullanımının yaygın olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşlanma ile gerçekleşen bazı hafif bellek problemleri hekimler tarafından hastalık olarak algılanarak tedaviye başlanmakta, bireyin kullandığı ilaçlar çoğu zaman sorgulanmamakta ve bu durumda ilacın yan etkileri tedavi edilerek yeni bir ilaç yazılmakta, bu da hastanın sağlığını daha da olumsuz etkilemektedir. 65 yaş üstünde olan bireyler hastalıklarının ve yaşlılıkla ilgili problemlerinin çözüme kavuşturulması, koruyucu hekimlik uygulamalarından yararlanma ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili bilgilenme için bir geriatri uzmanına başvurabilirler."  

Hastanın kızı Nefise Ünsal da halen Geriatri Polikliniğinde düzenli takipleri devam eden Gülen'in  sağlık durumuna ilişkin, "İlerleyen tarihlerde babam yavaş yavaş kendine güvenini tekrar kazandı, yürüyüşlere çıktı ve bahçesiyle ilgilenmeye başladı, ailesi ve arkadaşlarıyla daha sık görüşmeyi ve sohbet etmeyi tercih eder oldu, kısacası babam hayata tekrar bağlandı. Şu anki durumu harika. Balıkesir'den Ankara'ya tek başına gelebiliyor, tek başına yaşayabiliyor ve çok mutlu." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

alzheimer depresyon mehmet ilkin naharci

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
hekim maaşı uzman hekim asistan pratisyen hekim hemşireler günü Akıllı Ortopedik İmplant Boğaziçi Üniversitesi otitis media Orta kulak enfeksiyonu ek ödeme sabit ek ödeme Doktorlar için sabit ek ödeme nasıl hesaplanır alzheimer depresyon Mehmet İlkin Naharcı hipertansiyon iş stresi Okan Bülent Yıldız allerji besin allerjisi çocuk allerjisi Nermin Güler Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği astım Kırıkkale Üniversitesi Dilek Oğuz aşı muhafazası Kutbettin Demir tütün ürünleri Dilek Topraki
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.