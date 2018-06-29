Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde klon maymunların yardımcı olması bekleniyor

Çin'de doğdular ve bilim insanları onlara gözleri gibi bakıyor. Öyle ki onlarla ilgili haber yapmak isteyen televizyon ekibinin röntgenleri çekildi. Ekip, maymunların yanına da maske ve eldiven takarak girebildi. Dünyanın ilk klon maymunlarının, daha önce klonlanan hayvanlar ile birlikte Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara çare bulunmasına yardımcı olması bekleniyor

29 Haziran 2018 - NTV