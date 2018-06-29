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Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde klon maymunların yardımcı olması bekleniyor
Çin'de doğdular ve bilim insanları onlara gözleri gibi bakıyor. Öyle ki onlarla ilgili haber yapmak isteyen televizyon ekibinin röntgenleri çekildi. Ekip, maymunların yanına da maske ve eldiven takarak girebildi. Dünyanın ilk klon maymunlarının, daha önce klonlanan hayvanlar ile birlikte Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara çare bulunmasına yardımcı olması bekleniyor
Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde klon maymunların yardımcı olması bekleniyor
29 Haziran 2018 - NTV
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Dünyanın ilk klon maymunları olan Zhong Zhong  ve Hua Hua artık 7 aylık oldu.

Son birkaç aydır kuvözde tutuldular. İnsanlarla temasları en az düzeydeydi. 

Çinli bilim insanlari klon maymunlara gözleri gibi bakıyor. Ancak araştırma merkezi sonunda maymunlari görüceye çıkarmayı kabul etti. Çinli bir televizyon ekibi özel izinle merkeze girdi.

Ekiptekiler maymunlara virüs bulaştırmamaları için koruyucu kıyafet giydi. Maske, eldiven ve şapka taktılar.

HUA HUA PARMAĞINI EMMEYİ SEVİYOR, ZHONG ZHONG İSE HUA‘YA SARILMAYI 

Hatta grip veya başka bulaşıcı rahatsızlıkları bulunmadığından emin olmak için göğüs röntgenine sokuldular.  

Sonunda içeri girmeyi başaran ekip, maymunları görüntüledi ve araştırmacılara mikrofon uzattı. 

Araştırmacılar, Hua Hua‘nın parmağını emmeyi çok sevdiğini, Zhong Zhong‘un ise Hua‘ya sarılmaya bayıldığını söyledi. 

ALZHEİMER VE PARKINSON HASTALIKLARINA ÇARE OLABİLİRLER Mİ?

5 yıllık zorlu çalışmaların ardından 25 Kasım 2017'de dünyanın ilk klon primatı Zhong Zohng dünyaya geldi. 10 gün sonra da Hua Hua doğdu. 

İlk klonlanan hayvansa Dolly adlı koyundu. 1997'den beri köpek, inek ve domuzun da aralarında bulunduğu 20'den fazla hayvan klonlandı. 

Aynı genlere  sahip hayvanlar üzerinde yapılacak deneyler, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisinin bulunmasına yardımcı olacak.

Anahtar Kelimeler:

klon maymun alzheimer parkinson

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People
1
1) feriha (ev hanımı)
29.06.2018 14:37:14
Hayvanlar üzerinde deney yasaklanmalı.Zavallılar nasıl korkmuşlar.size başkları bunu yapsa ne hissedersiniz?Onlarında duyguları var.canlı onlar.
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