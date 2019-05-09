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Alzheimer'a karşı ışık terapisi insanlar üzerinde denenmeye başlandı
ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından Alzheimer'a karşı geliştirilen ışık terapisi insanlar üzerinde denenmeye başlandı.
Alzheimer'a karşı ışık terapisi insanlar üzerinde denenmeye başlandı
09 Mayıs 2019 - Sabah
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Uzmanlar, 2015 yılında fareler üzerinde uyguladığı ışık terapisinden başarılı sonuçlar elde edildi. Günde bir saat kadar ışığa maruz kalan farelerin beyinlerindeki hücre ölümünün durduğu belirlendi.

Tedavinin insanlar üzerinde nasıl etki göstereceğini belirlemek için test aşamasına başlandı. Alzheimer'a neden olan protein topaklarının hedef alarak uygulanan ışık terapisinin önceki çalışmalara göre daha etkili olabileceği belirtildi.

Yeni başlatılan test aşamasının Alzheimer'a karşı umut verdiği dile getirildi.

Anahtar Kelimeler:

alzheimer mit isik terapisi

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