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Amasra Devlet Hastanesinde sona gelindi
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.
02 Mart 2018 -
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BARTIN (AA) - Milletvekili Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Kaleşah Mahallesi'nde inşa edilen hastanenin, ilk basamak sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Bir yıl gibi kısa sürede tamamlanan hastane binasının 3 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacağını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık maliyeti 5 milyon lira olan Amasra ilçe hastanesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı. Hastanenin bünyesinde aile hekimlikleri, diş ünitesi, poliklinik, müşahede odaları, hasta odaları ve acil bölümleri yer alacak. Tek kişilik odaları refakatçi ile kalınabilecek modern olarak inşa edilen hastanenin Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor."

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