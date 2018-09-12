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Amasra İlçe Devlet Hastanesi hizmete açıldı
Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Amasra İlçe Devlet Hastanesi'nin hizmete girdiğini bildirdi.
12 Eylül 2018 - AA
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Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Kaleşah Mahallesi'ndeki hastane inşaatının tamamlandığı belirtti. 
Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini kaydeden Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  
“Acil sağlık hizmetleri, müşahede, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri, Çevre Sağlığı Hizmetleri ve idari işlemler yeni yapılan hizmet binamızda hizmet verecektir. Kum Mahallesi'nde bulunan mevcut binamızda aile hekimliği hizmeti devam edecektir. Tüm halkımıza en iyi hizmeti sunma yönünde çalışmalarımız sürecek."

Anahtar Kelimeler:

amasra ilce devlet hastanesi

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