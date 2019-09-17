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Amasya Üniversitesi Rektörü: Hasta güvenliği küresel sağlık önceliğidir
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, "Hasta güvenliği küresel sağlık önceliğidir" dedi.
Amasya Üniversitesi Rektörü: Hasta güvenliği küresel sağlık önceliğidir
17 Eylül 2019 - İHA
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilk defa bu yıl kutlanan 17 Eylül 2019 Dünya Hasta Güvenliği Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Rektör Elmacı, hasta haklarına dikkat çekmek amacıyla Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi ve Amasya Üniversitenin ortak çalışmasıyla 17 Eylül Salı günü(bugün) Amasya Kalesi turuncu renkle ışıklandırılacağını söyledi.

Amasya Üniversitesinin sağlık alanında gerçekleştirdiği akademik ve fiziksel yatırımlarla her geçen gün ileriye doğru önemli adımlar attığını vurgulayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Üniversitemizdeki Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile sağlık alanında mesleki, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, etik değerlere önem veren, ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olan bilgi ve becerilere sahip ama aynı zamanda hasta güvenliği ve haklarına duyarlı bireyler yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ilk defa 17 Eylül 2019'daki Dünya Hasta Güvenliği Günü'nde, hasta güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve insanları sağlık hizmetlerini daha güvenli hale getirme konusundaki kararlılıklarını göstermeye teşvik etmek için küresel bir kampanya başlattı.

Dünya Sağlık Örgütünün bu yıl ki kampanya sloganı; 'Sağlık hizmetlerinde kimse zarar görmemelidir.' Amasya Üniversitesi olarak bu kampanyayı destekliyoruz. Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların sonuçlarının ortadan kaldırılması için tüm sistemin yeniden tasarlanması şeklinde ifade edilebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü her yıl düşük ve orta gelirli ülkelerdeki hastanelerde güvenli olmayan bakım nedeniyle 134 milyon olumsuz olay meydana geldiğine, bunun 2,6 milyonu ölüme neden olan olayla sonuçlandığına, farkındalık ve sürekli eğitimlerle bu olaylardaki zararın yüzde 80’e kadar önlenebileceğine dikkat çekmektedir. Sağlık hizmetlerinden kimsenin zarar görmemesi ve kaliteli bakım alması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk defa bu yıl kutlanan 17 Eylül 2019 Dünya Hasta Güvenliği Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

amasya universitesi

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1) Dr.Cevdett (Cerrah)
17.09.2019 16:05:23
YARIM İMAM DİNDEN, YARIM DOKTOR CANDAN EDER! Eğer GERÇEKTEN HASTA GÜVENLİĞİ (bu arada sağlık çalışanı güvenliğide bereber)için bir şeyler yapılacaksa birileri bu ilçelere kadar sıçrayan olur olmaz her HER YERE TIP FAKÜLTESİ AÇMA ÇILGINLIĞIna DUR! demeli.
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