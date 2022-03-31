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Amasya Valisi'nden, doktorların kavgası hakkında açıklama: 'Soruşturma başlatıldı'
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli iki doktor arasında yaşanan kavgaya ilişkin açıklamasında, “Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir konu" dedi.
Amasya Valisi'nden, doktorların kavgası hakkında açıklama: 'Soruşturma başlatıldı'

Mustafa Masatlı

31 Mart 2022 14:40 - İHA Murat Çelik
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Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Dr. Öğretim Üyesi E.K arasında yaşanan kavgayı tasvip etmediğini belirten Vali Masatlı, “Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Konuyu araştırıp, bütün ayrıntılarıyla beraber ortaya koyup eğer ortada bir suç, bir kusur varsa bunun gereğini tabii ki de yapacağız. Hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir konu. Doktorlar bizlere şifa vermek için buradalar. Bizlerin psikolojisini düzeltmek için buradalar. Bizim sağlığımızı düzeltmek için buradalar” ifadelerini kullandı.

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İl Sağlık Müdürlüğü’nde katıldığı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Masatlı, soruşturma sonucu bu kavganın nedeni ve ayrıntılarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Olayda burnu kırılan Dr. Öğretim Üyesi E.K’nin kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakımda tutulması sonrası tedavisi sürerken, dirseği ile parmağında oluşan kırık nedeniyle 10 günlük iş göremezlik raporu alan Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ da yaşananların hoş olmadığını ve kamuoyundan özür dilediğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

amasya valisi mustafa masatli doktor kavga prof dr hamit serdar basbug

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People
6
1) Dr (Kl)
31.03.2022 18:09:54
Bu arkadaşlar dr ları değersiz ve rezil göstermek için anlaşmalı kavga edip yaygara çıkaran ajan provokatör değil dir bundan eminim içinize kurt düşürmeyin
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