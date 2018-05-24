Amasya'da 81 asker sinek ilacı zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı

Amasya 15'inci Piyade Tugayı'nda sinek ve haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan 81 asker, ambulans ve askeri araçlarla üniversite hastanesine kaldırıldı. Amasya Valisi Osman Varol, 76 askerin taburcu edildiğini 5 askerin ise tedavisine devam edildiğini belirterek, sağlık durumlarını iyi olduğu söyledi.

Amasya 15'inci Piyade Tugayı'nda gece iştiması sırasında birçok asker mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu. Tugayda gündüz sinek ve haşerelere karşı yapılan ilaçlamadan etkilendiği belirlenen 81 asker, ambulans ve askeri araçlarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, olaydan haberdar olan Amasya Valisi Osman Varol, askerlerin durumu hakkında bilgi almak üzere hastaneye gitti. Burada doktorlardan bilgi alan Vali Varol, endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Vali Varol, tugayın koğuşlarında ve binalar çevresinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldığını belirterek, Zehirlenme şüphesiyle 81 asker hastanede tedaviye alındı. 76 asker yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. 5 askerin tedavisi sürüyor. Askerlerin durumu iyi endişe edilecek bir durum yok dedi. Bu arada tugayda olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vali Varol'dan Açıklama

Amasya Valisi Osman Varol ile Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz'den askerlerin durumu hakkında bilgi aldı.

Amasya Valisi Osman Varol, "Hastaneden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı son açıklamada, Bugün akşam saatlerinde 15'inci Piyade Er Eğitim Tugayımızda akşam iştiması sırasında Belediyemizin haşere ile mücadele kapsamında yapmış olduğu ilaçlama neticesinde akşam iştimasındaki askerlerimizin bir kısmı olumsuz etkilenmişler. Ve durum sonucunda öncelikle Tugayımızın revirinde onların mevcut olan acil müdahale planlarına uygun biçimde gözetimlerine başlanmış ve 81 askerimiz hastanemize sevk edildi. Bu askerlerimizin tamamı ayakta tedavi edilmiştir. Şu an itibariyle sadece 5 gözetim altında tedavisi devam eden askerimiz kalmıştır. Diğer askerlerimiz taburcu edilip birliklerine geri dönmüşlerdir. Hem hastanemizde hem de Tugay Komutanlığımızdaki revir hizmetlerinde tüm tedbirler alınmıştır. Herhangi bir sıkıntı şuan itibariyle bulunmamaktadır" dedi.