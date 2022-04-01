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Amasya'da doktorların kavgasına rektörlük incelemesi
Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. E.K arasında tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle yaşanan kavgaya ilişkin idari inceleme başlattı.
Amasya'da doktorların kavgasına rektörlük incelemesi
01 Nisan 2022 13:17 - DHA Serap Serife KARA
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Olay, önceki gün Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı öğretim üyesi Dr. E.K arasında tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle tartışma çıktı. Kahraman'ın yüksek maliyetleri gerekçe göstererek malzeme alımı evrakını imzalamak istememesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Başbuğ, darbettiği meslektaşı Dr. K.'nin burnunu kırdı. Fakülte görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Burnu kırılan K. sedyeyle dekanlık binası karşısındaki Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga sırasında elinden yaralanan Prof. Dr. Başbuğ ise 10 günlük rapor aldığı ve evine kapandığı öğrendi.

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Rektörlük inceleme başlattı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’nce konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Yaşananlara dair idari inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hekim arasında yaşanan ve medyaya yansıyan olumsuz olay üniversitemizi derinden üzmüştür. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde ülkece göz bebeğimiz olan sağlık çalışanlarımız ile ilgili tezvirat üretilmemesi adına Rektörlüğümüz tarafından konuya dair idari incelemenin başlatıldığı ve böylesi olayların tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alındığı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. 

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Anahtar Kelimeler:

amasya universitesi rektorluk idari inceleme prof dr hamit serdar basbug

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1) hüsnü mübarek (uzman)
01.04.2022 16:23:00
Sayın rektör ne gibi önlemler aldınız?
Kalp damar ameliyatlarında gereksiz malzeme kullanımlarına son mu veriyorsunuz?
Hekimlerin fatura şişirerek çıkar elde etmelerinin önüne geçiyorsunuz doğrumudur?
Şayet bunu yapacaksanız size helal olsun.
People
0
2) DRCEVDETT (CERRAH)
01.04.2022 15:33:31
Evirip çevirip aynı haberi vermekle neyi murad ediyorsunuz editör arkadaş???
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