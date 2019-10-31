Ambulans çalan zanlı cezaevine gönderildi

Fatih’teki İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden önceki gece saat 01.30 sıralarında ambulansı çalan Emre Çelik (34), Eyüpsultan Göktürk Göleti çevresindeki ormanlık alanda yakalanmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Çelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Adliyede ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça, ‘hırsızlık’ suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emre Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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|Yer
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|BESLENME...
|ANKA
|31/10-02/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu
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|01/11-03/11
|3. Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi
|NÖROLOJİ
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|30/10-03/11
|63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
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|Spondiloartritlar 2019 Sempozyumu
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|25. Ulusal Farmakoloji Kongresi 9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu
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