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Ambulans çalan zanlı cezaevine gönderildi
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalan Emre Çelik, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ambulans çalan zanlı cezaevine gönderildi
31 Ekim 2019 - İHA
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Fatih’teki İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden önceki gece saat 01.30 sıralarında ambulansı çalan Emre Çelik (34), Eyüpsultan Göktürk Göleti çevresindeki ormanlık alanda yakalanmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Çelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Çapa Tıp Fakültesinden çalınan ambulans bulundu: Hava soğuktu o yüzden... 

Adliyede ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça, ‘hırsızlık’ suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emre Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

capa tip fakultesi

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