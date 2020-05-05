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Ambulans helikopter, kalbi duran hasta için havalandı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, kalbi duran Ali Sezer (47) ambulans helikopter ile alınıp, Numune Hastanesi'ne getirildi.
Ambulans helikopter, kalbi duran hasta için havalandı
05 Mayıs 2020 14:23 - DHA
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Suşehri ilçesinde yaşayan Ali Sezer'in kalbi aniden durdu. Hemen Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezer'in kalbi yeniden çalıştırıldı. Doktorarın yoğun bakım ünitesine alınması gerektiğini bildirdiği Sezer için kent merkezinden ambulans helikopter havalandı.

Sezer'i Suşehri'nden alan helikopter, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan piste indi.  Sezer, buradan da ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Sezer'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

ambulans helikopter susehri devlet hastanesi

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