Ambulans helikopter kalp hastası için havalandı

ARŞİV
Arıkonak köyünde yaşayan kalp hastası Remziye Uğur (66), rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekiplerinin kar nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşamaması üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Fatma Tuğba Adıgüzel, durumu Malatya 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Malatya'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, olumsuz hava şartları dolayısıyla Uğur'un bulunduğu köye güçlükle ulaştı.
Sağlık ekibi, evinden aldığı hastayı helikopter ambulansa kadar da sırtında taşıdı.
Uğur, Adıyaman Üniversitesi (ADÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Remziye Uğur, gazetecilere, kalp hastası olduğunu belirterek, İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.
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