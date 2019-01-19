SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ambulans helikopter kalp hastası için havalandı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde rahatsızlanan kalp hastası kadın, Malatya'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Ambulans helikopter kalp hastası için havalandı

ARŞİV

19 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Arıkonak köyünde yaşayan kalp hastası Remziye Uğur (66), rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.  

Sağlık ekiplerinin kar nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşamaması üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Fatma Tuğba Adıgüzel, durumu Malatya 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. 

Malatya'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, olumsuz hava şartları dolayısıyla Uğur'un bulunduğu köye güçlükle ulaştı.

Sağlık ekibi, evinden aldığı hastayı helikopter ambulansa kadar da sırtında taşıdı. 

Uğur, Adıyaman Üniversitesi (ADÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Remziye Uğur, gazetecilere, kalp hastası olduğunu belirterek, İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:

ambulans helikopter saglik bakanligi sincik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ambulans helikopter Sağlık Bakanlığı sincik
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.