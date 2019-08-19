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Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: Biri hemşire 3 kişi yaralandı
Samsun'un Ladik ilçesinde, ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: Biri hemşire 3 kişi yaralandı

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19 Ağustos 2019 - AA
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Muharrem Abay (59) idaresindeki 55 VE 360 plakalı hafif ticari araç, Ladik ilçesi Toptepe mevkisindeki  Karayolları Kavşağı'nda, Ercan Vanlı'nın (64) kullandığı 55 EJ 194 plakalı Vezirköprü Devlet Hastanesine ait ambulansla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile ambulansta görevli hemşire Kadriye Ay (23) yaralandı.

Hafif ticari araç sürücüsü Abay Kavak Devlet Hastanesine sevk edilirken, ambulans sürücüsü Vanlı ve hemşire Ay ise Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, ambulansın Vezirköprü Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Samsun'a götürdükten sonra ilçeye dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

ambulans trafik kazasi kadriye ay

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
19.08.2019 11:58:51
Şu sıralar ambulans kaza haberleri mi arttı yoksa biz algıda seçicilik mi yapıyoruz tam olarak bilemesem de, ambulansların kazalara karşı ilave güvenlik sistemleriyle donatılması bu vesileyle gündeme getirilebilir.
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