Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

BALIKESİR - Alınan bilgiye göre, Hayrettin K. idaresindeki 10 BD 850 plakalı ambulans, Balıkesir-İvrindi kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Özen T. yönetimindeki 10 BZ 098 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, ambulanstaki bir sağlık görevlisi ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından itfaiye ekiplerince yolda temizlik çalışması yapıldı.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Yer
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|İSTA
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|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
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|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
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|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
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