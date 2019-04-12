SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ambulans ile otobüs çarpıştı: Biri ağır 9 yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu, içinde bebek ve hemşirenin de bulunduğu biri ağır 9 kişi yaralandı.
Ambulans ile otobüs çarpıştı: Biri ağır 9 yaralı
12 Nisan 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sadullah Çayır yönetimindeki 46 PD 060 plakalı ambulans, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi Üçyol Kavşağı'da Aydın Zengin idaresindeki 02 DE 125 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler ile ambulanstaki hemşire Feride Karışan (22), 2 günlük bebek Suzan Elkatuf, Tülin Abdo (38) ile otomobildeki Mutalip Ormankıran (67), Meltem Zengin (38), Emre Zengin (11) ve Ayişe Ormankıran (59) 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken otomobilde sıkışan sürücü Zengin, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sürücü Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

ambulans 112 acil feride karisan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tıbbi cihaz ilaç ambulans 112 acil Feride Karışan Türkiye Nükleer Tıp Derneği Gamze Çapa Kaya Balkan Nükleer Tıp Kongresi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
12/04-14/04 Hedef Kanser 2019 TIBBİ... KIBR
10/04-14/04 Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi GÖĞÜS... ANTA
10/04-14/04 Türk Toraks Derneği 22.Yıllık Kongresi ACİL TIP ANTA
18/04-21/04 11. Ulusal Artoplasti Kongresi ORTOPEDİ... İZMİ
18/04-21/04 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu PSİKİYATRİ ANTA
19/04-21/04 17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi GÖZ... İSTA
17/04-21/04 23.Ulusal Kanser Kongresi ACİL TIP ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.