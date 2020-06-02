Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hasta almaya gidilen 67 AJ 695 plakalı ambulans ile Zekariya Duyar yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Zekariya Duyar ve eşi Safiye Duyar yaralandı, ambulanstaki sağlık görevlileri ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralıdan, Zekariya Duyar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Safiye Duyar'ın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Zekariya Duyar'ın Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.