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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı
Osmaniye'de vakaya giden ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü sağlık çalışanı, 4 kişi yaralandı.
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı
18 Mayıs 2020 15:52 - DHA
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Kaza, Mevlana Mahallesi Şehit Polis Ökkeş Özdemir Bulvarı ile Çiftlik Yolu'nun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Merkez 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndan vakaya gitmek için çıkış yapan İsmail Sarpkaya yönetimindeki 80 AAU 681 plakalı ambulans ile Bülent Kanıbir yönetimindeki 80 DU 056 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlar refüjdeki beton elektrik direğine çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Kanıbir ile ambulans şoförü Sarpkaya ve hemşireler Mehtap Dağlı ve Kadriye Doğan hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:

ambulans kaza

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