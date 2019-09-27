Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

ARŞİV
ADANA - Fahrettin Kayhanlı (48) idaresindeki 01 EZE 80 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile 01 DLK 80 plakalı otomobil, Kozan-Adana kara yolunun çevre yolu girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada ambulansla Kozan ilçesinden Adana'daki hastaneye sevk edilen kuvözdeki bebek ile iki hemşire ve sürücüler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|27/09-28/09
|1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri
|RADYOLOJİ
|İSTA
|24/09-28/09
|28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|27/09-28/09
|TUSYAD 9. Bahar Toplantısı
|DİĞER
|İSTA
|26/09-29/09
|6. KBB de Dört Mevsim Kongresi
|KULAK-BUR...
|NEVŞ
|26/09-29/09
|Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
|KADIN...
|İZMİ
|02/10-05/10
|1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|04/10-05/10
|4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|KÜTA