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Ambulans ile otomobil çarpıştı: İki ölü bir yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: İki ölü bir yaralı

ARŞİV

26 Temmuz 2019 - AA
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Meriç Kurtulan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çırtıman Mahallesi'nde, hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.

Kazada, ambulansla hastaneye götürülen Suriye uyruklu Ali Neko (41), otomobil sürücüsü Kurtulan ve Menduha Kurtulan (74) yaralandı.

İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı otomobil sürücüsü ise ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Anahtar Kelimeler:

ambulans hatay

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