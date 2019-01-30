SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ambulans kaza yaptı: Biri sağlık çalışanı iki kişi yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık çalışanı 2 kişi yaralandı
Ambulans kaza yaptı: Biri sağlık çalışanı iki kişi yaralandı

ARŞİV

30 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Alınan bilgiye göre, İncilli Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde G.D. idaresindeki 54 E 7222 plakalı ambulans hastaneye sevk sırasında K.A. yönetimindeki 54 PR 007 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan sağlık personeli B.Ç. ile sürücü K.A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sağlık personeli B.Ç. burada yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:

ambulans 112 acil trafik kazasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dargeçit Devlet Hastanesi Mehmet Selim Ünverdikenevir Kaliforniya reçete William EidelmanGüroymak Devlet hastanesi Adilcevaz Onkoloji Sağlık Bakanlığı Koray Okursaglik ve gida politikalari kurulu prof. dr. serkan topaloglugebe sağlığı ebe 1. Murat Devlet Hastanesi Pfizer Özgür Yazıyurtilk yardım ilk yardım eğitimi Mustafa Aydıner İVEKYDS ÖSYM Aday işlemleri sistemiGothenburg Üniversitesi Sofia Klingberg stresuyuşturucu ile mücadele Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadiyet sağlıklı beslenme şok diyet akıl sağlığı uyuma süresi Exeter Üniversitesi Massachusetts General HastanesiSanovel FDAambulans 112 acil trafik kazası Ankara dolandırıcılık Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıSuperbug süper bakteri Davos Dünya Ekonomik FormuNöro-chat Ulusal Teknoloji Girişimi Aleksandır Semenov
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.