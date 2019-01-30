Ambulans kaza yaptı: Biri sağlık çalışanı iki kişi yaralandı

ARŞİV
Alınan bilgiye göre, İncilli Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde G.D. idaresindeki 54 E 7222 plakalı ambulans hastaneye sevk sırasında K.A. yönetimindeki 54 PR 007 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, ambulansta bulunan sağlık personeli B.Ç. ile sürücü K.A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sağlık personeli B.Ç. burada yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
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|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
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|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
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|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
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|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
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|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
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