Ambulans kaza yaptı: Biri sağlık çalışanı iki kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İncilli Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde G.D. idaresindeki 54 E 7222 plakalı ambulans hastaneye sevk sırasında K.A. yönetimindeki 54 PR 007 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan sağlık personeli B.Ç. ile sürücü K.A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sağlık personeli B.Ç. burada yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.