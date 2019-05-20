SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ambulans seyir halindeyken alev aldı
İkitelli’de seyir halindeyken alev alan ambulansta çıkan yangın söndürüldü, ambulans kullanılamaz hale geldi
Ambulans seyir halindeyken alev aldı
20 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti yan yolda seyreden Ömer Faruk Bayhan’ın kullandığı 34 UF 3642 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Ambulansı yol kenarına çeken sürücü ve diğer sağlık çalışanları araçtan atlayarak uzaklaşırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanstaki bazı oksijen tüpleri de yangın sırasında patlarken, itfaiye yangını kontrol altına aldı, ardından köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, trafiği yoğunluğu yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

Anahtar Kelimeler:

ambulans

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Af Örgütü kadına şiddet doktor avukat sinüzit menenjit Hayati Kale doktora Yükseköğretim Kurulu Naci Gündoğan omurilik pili Pamukkale Üniversitesi Ercan Lütfi Gürses kadına şiddet Türk Tabipler Birliği diyarbakır barosu Dünya Sağlık Örgütü sağlık Asamblesi ağrı tedavisi İlker Solmaz Ayşegül Ketenci Bülent Atilla Ankilozan Spondilit Ailesel Akdeniz Ateşi Dokuz Eylül Üniversitesi kanser brokoli brüksel lahanası onkoloji Pier Paolo Pandolfi Sağlık Bakanlığı münhal kadrolar kura takvimi ambulans Erol Kesim Ankara Üniversitesi İnflamatuvar bağırsak hastalığı Metin Başaranoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Türk Kızılay Kerem Kınık obezite işlenmiş gıda ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü hipertansiyon Türk Kardiyoloji Derneği Mustafa Kemal Erol kanser tedavisi kemoterapi Esra Demirdöğen Fatih Mehmet Emen
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.