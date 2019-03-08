Ambulans şoförü Büşra Teke: Hayat kurtarmak çok güzel

Ambulans şoförlüğünü 3 yıldır yapan Teke, bu işi tercih etmesinin nedenini ve görev başında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Küçük yaşından itibaren araba kullanmaya merakı olduğunu söyleyen Teke, "Lisedeyken, yoldan geçen kadın ambulans şoförü görünce acaba ben de kullanabilir miyim diyordum. İmrenilecek bir şey. Bu benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

"İstemeyen de var tebrik eden de"

Teke, trafikte bazı sıkıntılar yaşadığını, sol şeridin genellikle dolu olduğunu belirterek, "Makas atanlar oluyor, kadın gördükleri zaman yol vermek istemiyorlar." dedi.

Hasta yakınlarından da bazen olumsuz tepkiler gelebildiğini anlatan Teke, "Bazı hasta yakınları kadın görünce ambulansa binmekten çekiniyor. Birkaç defa hastaneden nakil alırken şahit olduk bu duruma. Önce 'Ben binmem' deyip ambulansa bindikten sonra özür dileyen de oldu." ifadelerini kullandı.

Teke, kendisini destekleyenlerin de bulunduğunu, özellikle yaşlıların kendisini alkışladığını kaydetti.

Kadın ambulans şoförü görünce şaşıranlar olduğunu anlatan Teke, "Yoldan geçerken beni görüp tebrik edenler de oluyor. 'Aferin' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hayat kurtarmak çok güzel"

Teke, mesleğinin zorluklarının yanında güzel taraflarının da bulunduğunu dile getirdi.

Kadın ve anne olmanın pek çok duygunun daha güçlü yaşanmasına neden olduğunu belirten Teke, "Bir bebek kurtardığımızda bir anne olarak daha çok mutlu oluyoruz. Hayat kurtarmak çok güzel." diye konuştu.