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Ambulans şoförü Milli Eğitim Bakanlığından tazminat kazandı
Trafik polisinin, hastane yolunda alkol testine tabi tuttuğu ambulans şoförünün fotoğrafı ders kitabına girince olanlar oldu. Alkollü olmadığı tespit edilmesine rağmen çocuklarının, 'Baba sen alkol kullanıp ambulans mı sürüyorsun' sitemlerine maruz karan mağdur, Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) tazminat kazandı
Ambulans şoförü Milli Eğitim Bakanlığından tazminat kazandı
14 Ekim 2019 - İHA
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Trafik polisinin, hastane yolunda alkol testine tabi tuttuğu ambulans şoförünün fotoğrafı ders kitabına girince olanlar oldu. Alkollü olmadığı tespit edilmesine rağmen çocuklarının, 'Baba sen alkol kullanıp ambulans mı sürüyorsun' sitemlerine maruz karan mağdur, Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) tazminat kazandı.

Evinde rahatsızlanan bir hastayı, devlet hastanesine götürmek üzere yola çıkan ambulansın sürücüsü K.K.'nin alkollü olabileceği ihbarı üzerine trafik ekipleri alarma geçti. Ambulans, trafik polislerince kent merkezi girişinde durduruldu. Hasta taşıdığını söyleyen ambulans şoförü K.K., polisin "Alkollü araç kullandığınız yönünde ihbar var. Alkol muayenesi yapacağız" demesi üzerine kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Alkolmetreyi üfleyen K.K.'ın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 7 ay sonra K.K., hayatının şokunu yaşadı. Liseye giden oğlunun, "Baba alkol mü kullanıyorsun, ambulans şoförüsün, neden içki içtin" şeklinde sorusuyla sarsılan K.K., oğluna bunun nereden çıkardığını sordu. Ders kitabında fotoğrafını gördüğünü belirten lise talebesi, alkolik bir baba istemediğini dile getirdi.

Hayatının şokunu yaşayan K.K., Milli Eğitim Bakanlığının İlköğretim 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ders kitabında trafik ekipleri tarafından yaptırılan alkol muayenesi sırasında izinsiz olarak çekildiğini tahmin ettiği fotoğrafı görünce mahkemenin yolunu tuttu.

1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde MEB aleyhine tazminat davası açan K.K., olay nedeniyle manevi yönden büyük hasara uğradığını, sosyal yaşamının olumsuz etkilendiğini, arkadaşlarının kendisini dışladığını, eşi ile boşanma aşamasına geldiğini ileri sürdü.

25 bin TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle MEB ve ders kitabını basan yayın evinden müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etti.

Davalılar ayrı ayrı davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı avukatları temyiz etti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı düzelterek onadı. Davalılardan MEB bu kez karar düzeltme talebinde bulundu. 11. Hukuk Dairesi, bakanlığın karar düzeltme isteğinin reddine hükmetti.

Anahtar Kelimeler:

ambulans 112 acil milli egitim bakanligi

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