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Ambulans sürücüsünden otomobil şoförüne suç duyurusu: Geçişi kasıtlı engelledi
Ambulans sürücüsü, Bahçelievler'de yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salıverilen ve bin 320 lira idari para cezası uygulanan otomobilin şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Ambulans sürücüsünden otomobil şoförüne suç duyurusu: Geçişi kasıtlı engelledi
08 Mart 2019 - AA
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Bahçelievler'de yaptığı manevralarla ambulansın geçişini kasıtlı engellediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü M.E.Y. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ambulans sürücüsü Erdoğan Kavruk, 28 Şubat'ta İstanbul D-100 Karayolu Bahçelievler mevkisinde, özel otomobiliyle yaptığı manevralarla geçişine engel olan sürücü hakkındaki suç duyurusu dilekçesini, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Savcılığa dilekçe sunduktan sonra ifade veren Kavruk, 28 Şubat'ta saat 09.10 sıralarında kendi idaresindeki ambulansla Beşiktaş'tan aldığı hastayı, acilen Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürmeye çalıştığını anlattı.

Kavruk, bu esnada D- 100 Karayolundayken sonradan adının M.E.Y olduğunu öğrendiği kişinin kullandığı aracın, ambulansın tepe lambasının yanması ve sirenlerinin çalmasına rağmen ısrarla yol vermediğini belirtti.

M.E.Y'nin, el ve kol hareketleriyle küfrettiğini öne süren Kavruk, "Önümdeki diğer araçların yol vermesi suretiyle boşalan şeritlere geçmeye çalıştığım sırada da bu boşalan şeritlere geçerek ısrarlı bir şekilde seyrimi engelleyip İncirli Caddesi'nde de aynı hareketlere devam etmiştir. Daha sonra şüphelinin aracını bir şekilde geçip yoluma devam ettiğim sırada aracıyla arkamdan ısrarlı bir şekilde selektör yapıp kornaya basarak arka tamponun dibine kadar yanaştı. Olay medyaya da yansımıştır. Tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp yaptığı el hareketleriyle bana küfreden şahıstan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

 Bin 320 lira para cezası uygulanmıştı

28 Şubat'ta İstanbul D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde özel bir otomobilin, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermediğine ilişkin görüntülerin basında yer alması üzerine polis çalışma başlatmış, 34 RA 4651 plakalı aracın sürücüsü M.E.Y. gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen M.E.Y'ye bin 320 lira para cezası uygulanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

ambulans 112 acil

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