Ambulans uçak bu kez Tıp öğrencisi için havalandı!

Corona virüsü nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da kalan 24 yaşındaki Tıp öğrencisi Haluk Hasan Seyithanoğlu aniden rahatsızlandı. Rusya’da bir hastanede tedavi altına alınan Seyithanoğlu’nun akciğerlerinde hava biriktiği anlaşıldı.

Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Haluk Hasan Seyithanoğlu, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek buradan alınıp tedavisinin Türkiye’de devam edilmesi talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından talebi olumlu karşılanan 24 yaşındaki Türk vatandaşı için Moskova’ya ambulans uçak gönderildi.

SON HAZIRLIKLAR YAPILDI

Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu almak için Moskova’ya gidecek ambulans uçak saat 15.30’da Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.

Sağlık Bakanlığı, Rusya’da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla Türkiye’ye getirdi. Seyithanoğlu’nu taşıyan ambulans uçak saat 22.00’da Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Ambulans uçaktan alınarak ambulansa bindirilen 24 yaşındaki Türk öğrencinin Bezmihal Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi’nde tedavisine götürüldü.

“CORONA NEDENİYLE AMELİYATIM GERÇEKLEŞMEDİ”

3 defa akciğer sönmesi geçirdiğini ifade eden 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu, İstanbul’a gelişinin ardından açıklamalarda bulundu. İstanbul’a gelip tedavi olacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Seyithanoğlu, “Çok mutluyum tabiî ki ailemi göreceğim. Sağlık hizmeti alacağım çok sevinçliyim. Buradan özellikle Sağlık Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Konsolosluğumuz çok yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımıza da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

LEYLA’NIN BABASI İÇİN SEFERBER OLUNMUŞTU

Dün de İsveç’te Covid-19 teşhisi konulmasına rağmen eve gönderilen kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken için seferber olunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babasının durumunu bir videoyla anlatan kızına “Sevgili Leyla, sesini duyduk, İsveç’e geliyoruz” diyerek, müjdeyi vermişti. Daha sonra havalanan ambulans uçak İsveç’e giderek Leyla’nın babasını ve kardeşlerini Türkiye’ye getirmişti.