Ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Afgan doktor: Bu iyiliği hayatta unutmam

SAMSUN-OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Afganistan uyruklu Ahmad Zarif Sedeqi, 23 Eylül tarihinde yıllık izne ayrılınca ülkesi Afganistan’a gitti. Yaklaşık bir hafta önce öksürük ve nefes darlığı şikayetleri başlayan Sedeqi, Afganistan’da bir hastaneye başvurdu ve kendisine Covid-19 testi yapıldı. Burada yapılan tetkiklerde Sedeqi'nin testi pozitif çıktı.

Durumu ağırlaşan Sedeqi, başvurduğu hastanede yeterli imkan olmadığı gerekçesiyle tedavisi yapılamadı. Şikayetleri artan Afgan uyruklu Doktor Sedeqi, tedavi için Türkiye’den yardım istedi. Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle Sedeqi, 15 Ekim tarihinde ambulans uçakla Samsun’a getirildi.



'HERKES BİR ANDA SEFERBER OLDU'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi süren Sedeqi, kendisine yardımcı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türk doktor meslektaşlarına teşekkür etti. 2009 yılından beri Türkiye’de yaşadığını anlatan Sedeqi, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde asistanlık yapıyorum. Yaklaşık 4 senedir ailemin yanına gidememiştim, annem çok ısrarcı olunca 23 Eylül’de Afganistan’a gittim. Orada maalesef Covid-19 oldum. Semptomlarım da artmaya başladı, 9 Ekim’de hastaneye başvurdum. Ancak oradaki hastanelerde imkanlar olmadığı için buradaki asistan arkadaşlarıma durumumu anlattım. Onlar da hocalarıma ve hastane yönetimine iletmişler, herkes bir anda seferber oldu. Sağlık Bakanımızın da durumdan haberi olunca ve durumumun kötüye gitmesinden dolayı beni Türkiye’ye getirme kararı verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, değerli hocalarıma ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



'TÜRKİYE’NİN BU İYİLİĞİNİ HAYATTA UNUTMAYACAĞIM'

Türkiye’ye geri geldiğini ve tedavisine başladığını ifade eden Sedeqi, “Afganistan’a güvenemedim ve Türkiye’de tedavi olmak istedim. Kendimi buradaki hocalarıma ve asistan arkadaşlarıma emanet etmek istedim. Türkiye Cumhuriyeti’nin bana yaptığı bu iyiliği hayatta unutmayacağım. Hayatım boyunca Türk milletine ne kadar hizmet etsem bu benim için gururdur. Bu hakkı asla ödeyemem, benim için çok uğraştılar. Konuşmamı ise bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle bitirmek istiyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.