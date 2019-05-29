Ambulans yangını meclis gündeminde: İhmal varsa ortaya çıkarılmalı

Meclis Başkanlığı’na, 20 Mayıs’ta İstanbul İkitelli’de hasta almaya giderken alev alan ambulansı ve 27 Mayıs’ta İstanbul Silivri’de içindeki oksijen tüpünün patlaması nedeniyle alev alan ambulansı hatırlatarak araştırma önergesi veren Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle bir de soru önergesi vererek, ambulans olarak kullanılan araçların bakımlarının ve ekipman ile oksijen tüplerinin denetimlerinin ne sıklıkla yapıldığını sordu.

“İHMAL VARSA ORTAYA ÇIKARILMALI”

Son günlerde ardı ardına gelen ambulanslarda yangın ve patlamaların araştırılması gereken bir durum oluşturduğunu ifade eden Taşcıer, “İkitelli’de alev alan ambulanstaki sağlık personeli canlarını son anda kurtardı. Keza Silivri’de de sağlık personeli son anda araçtan atlarken maalesef küvezde bulunan üç aylık Rojin isimli bebek hayatını kaybetti. Çok acı bir olay. Bu yangınların arkasında ihmal varsa mutlaka ortaya çıkarılmalı.” dedi.

“DENETİM VE KONTROLLER YAPILMIŞ MIYDI?”

Yanan iki ambulansta gerçekleşen yangın ve patlamaların nedeninin tespit edilip edilmediğini soran ve sonucun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirten Taşcıer Bakan Koca’ya, “Yanan iki ambulansta bulunan ekipman ve oksijen tüplerinin kontrolleri yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne zaman yapılmıştır ve gerçekleştirilen kontroller sonucunda bir sorun tespit edilmiş midir? Kamuya ait ambulanslarda bulunan ekipmanların kontrolleri ne sıklıkla yapılmaktadır? Özel ambulansların denetimleri Bakanlığınızca yapılmakta mıdır? Ambulans olarak kullanılan araçlarda aranan şartlar nelerdir? Gerçekleşen iki yangın ve patlama sonrasında diğer ambulanslarda bir inceleme yapılacak mıdır?” sorularını yöneltti.

MECLİS AMBULANS YANGINLARINI ARAŞTIRMALI

“Ölümlü sonuçlara yol açan bu yangın ve patlamaların sorumluları mutlaka ortaya çıkarılmalıdır.” diyen Taşcıer, ambulanslarda meydana gelen yangın ve patlamaların nedenlerinin araştırılması, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi ve sorumluluğu bulunan kurumların belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

