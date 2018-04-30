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Ambulansa tır çarptı, sağlık personeli hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesinde ambulansla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ambulansa tır çarptı, sağlık personeli hayatını kaybetti
30 Nisan 2018 -
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İzmir merkez istikametinden Bergama'ya seyreden ambulans, İzmir Çanakkale yolu Çaltılıdere Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden tır ile çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri sürücü Hazal Meral ve Sema Öksüz ile paramedik Esma Başkurt yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Başkurt yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık personelleri Meral ve Öksüz'ün ise tedavileri devam ediyor. Öte yandan kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:

izmir ambulans kazasi

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6
1) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
30.04.2018 15:09:35
Kazada Hayatını Kaybeden Kardeşimize Allah Rahmet Eylesin..
Mekanı Cennet Olsun..

Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı ve Sabır , Yaralı Kardeşlerimize de Allahtan Şifa diliyorum...
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