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Ambulansı durdurdu, otostop çekmeye çalıştı
Denizli'de, sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dolaşan Barış A. (25), yoldan geçen ambulansı otostop çekerek durdurmak istedi. Polis, Barış A.'yı, 3 bin 150 lira para cezası kesip, evine bıraktı.
Ambulansı durdurdu, otostop çekmeye çalıştı
23 Nisan 2020 15:10 - DHA
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Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve geçen yıl bir üniversitenin kimya bölümünden mezun olduğu öğrenilen Barış A., sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dışarı çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken Barış A., evine dönmek için otostop çekmek istedi. Yol ortasına oturan Barış A., bir ambulansı da otostop çekerek, durdurmak istedi.

Barış A.'ya devriye gezen polis ekipleri, müdahale etti. Oturduğu yerden kaldırılan Barış A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. 3 bin 150 lira para cezası kesilen Barış A., polis ekiplerince evine bırakıldı.

Gece bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Barış A., alkollü olduğu için evine gidemediğini ifade ederek, "Eve gidemiyorum. Sarhoşum. Otostop çekip eve gitmeye çalışıyorum. Evim aslında çok uzak değil, benim halim yok. Geceden kalmayım. Yol ortasında oturdum. Kimse almadı. Ambulansa bile otostop çektim. Daha ne yapayım" dedi.

Anahtar Kelimeler:

alkollu ambulans otostop

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